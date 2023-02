Bonami je 10 let, letos spustí kuchyně i další expanzi

„Poslední roky byly pro celou e-commerce turbulentní, velký nárůst v období pandemie vystřídalo ochlazení poptávky, inflace, energetická krize a šetření, což se odrazilo také na našich nižších tržbách v roce 2022. I přes to byl pro nás závěr roku úspěšný, a to zejména díky největší komerční akci Black Friday, kdy prodeje klíčových značek vzrostly až pětinásobně. Troufám si tedy říci, že jsme ze situace vytěžili maximum a dokázali se s ní popasovat tak, že do letošního roku vstupujeme s jasnou vizí i plány,“ hodnotí situaci Pavel Vopařil, CEO Bonami.

Optimalizace nákladů

V zisku společnost skončila i díky rychlým změnám, které v minulém roce se zhoršující se makroekonomickou situací, provedla. „Zaměřili jsme se především na přizpůsobení našeho byznys modelu nastalé situaci, tedy zefektivnění procesů a změny v různých oblastech provozu, což bohužel obnášelo i propouštění. Došlo také k optimalizaci počtu obchodů, ale i skladových ploch. Ve skladu teď využíváme pouze prostor, který potřebujeme, zbytek pronajímáme,“ přibližuje kroky společnosti Pavel Vopařil. „Byl to náročný rok, jsem hrdý, že jsme ho zvládli a opět jsme si potvrdili, že se dokážeme vyrovnat s většími výkyvy trhu. Díky tomu můžeme realizovat to, co jsme si pro letošek naplánovali,” dodává.

2023: Bonami kuchyně i nové ergonomické studio

Jedním z těchto plánů je investice do segmentu, který Bonami doposud nenabízelo: kuchyně. „Během uplynulých deseti let jsme postupně svou nabídku rozšiřovali a nyní nabízíme sortiment v takřka všech kategoriích v oblasti nábytku a home decoru. Bonami kuchyně jsou pro nás tedy další logický krok,” přibližuje plány Pavel Vopařil.

Cílem je, aby bylo plánování a výběr nové kuchyně pro zákazníky co nejsnadnější, Bonami tak sází na intuitivní řešení s možností vše zařídit online s případnou pomocí specialisty. Pro ty, kteří preferují osobní návštěvu kuchyňského studia, v druhém čtvrtletí Bonami otevře kuchyňské a ergonomické studio v OC Westfield Chodov. Zákazníci budou mít tedy možnost Bonami kuchyně vidět, osahat a ještě před objednáním “zažít" svou naplánovanou kuchyni v reálné velikosti a ověřit si, jak jim sedne.

V nabídce bude velký výběr kvalitních kuchyní vyrobených v Německu v různých cenových úrovních i stylech. Vybrané sety v nejprodávanějších velikostech a designech budou k dispozici skladem, kuchyně na míru budou dodány do několika týdnů od objednání.

Kromě obohacení sortimentu, který Bonami, nabízí, plánuje společnost i tento rok pokračovat ve své expanzi na evropských trzích, nejbližším milníkem pro ni bude vstup do Bulharska.