Banky poskytly v listopadu vyšší hypotéky než v říjnu

Průměrná úroková sazba u nově poskytnutých hypoték stoupla na 2,7 procenta z 2,54 procenta v říjnu. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Z celkového objemu hypoték činily nové hypotéky 35,9 miliardy Kč, což je proti říjnu nárůst téměř o 4,7 miliardy Kč. Objem refinancovaných hypotečních úvěrů dosáhl 10,4 miliardy Kč, z toho přes osm miliard byly refinancované úvěry z jiných finančních institucí a dvě miliardy úvěry refinancované interně. Ve srovnání s předchozím měsícem byl objem refinancovaných úvěrů o miliardu vyšší.

"Ačkoli listopad bývá z pohledu poskytnutých hypoték obvykle nadprůměrný, letošní listopadový růst lze patrně přičíst i obavám domácností z dalšího zvyšování úrokových sazeb, což je přimělo urychlit svou žádost o hypotéku. Z tohoto důvodu mohou zůstat objemy hypoték vyšší i v následujících měsících, a to navzdory vyšším hypotečním sazbám," uvedl analytik asociace Jakub Seidler.

Růst sazeb mírně zrychluje, což se podle něj dalo očekávat vzhledem k rychlému zvýšení úrokových sazeb na trhu v posledních několika měsících. Pomalejší růst sazeb souvisí s tím, že se postupně uzavírají smlouvy, které začaly banky s klienty rozjednávat v předešlých měsících ještě s příznivější úrokovou sazbou.

"Hypoteční trh má za sebou několik velmi hektických čtvrtletí. V nejbližších měsících lze proto očekávat určité zklidňování dané mimo jiné i svižným růstem úrokových sazeb centrální banky, který se do jisté míry a s jistým zpožděním promítá i do úrokových sazeb z nových úvěrů. Soudě podle zkušeností z minulých let lze očekávat, že průměrná sazba z nových hypoték bude během příštího roku lehce nad čtyřmi procenty, kde už pak zůstane," komentoval vývoj analytik České spořitelny Michal Skořepa.

Průměrná hypotéka v listopadu dosáhla 3,463 milionu Kč a proti říjnu se tak zvýšila o více než 100.000 Kč. S očekávaným růstem úrokových sazeb je tak zřejmé, že se bude navyšovat i měsíční splátka u nových či brzy refixovaných úvěrů. Nárůst měsíční splátky se odvíjí nejen od velikosti hypotéky a úrokové sazby, ale také délky splatnosti hypotéky.