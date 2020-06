Česko se propadá do hluboké recese. Oproti tomu, co přijde, je teď skvěle, tvrdí ekonomové

Ve druhém čtvrtletí tak může být podle analytiků propad ekonomiky až dvouciferný. Zároveň data za první čtvrtletí zároveň nevedli k výraznému přehodnocení vývoje ekonomiky za celý rok. Analytici nadále letos čekají pokles HDP mezi šesti až deseti procenty, přičemž většina odhadů počítá se zhruba sedmiprocentním poklesem.

Česká ekonomika klesla podle zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu v prvním čtvrtletí meziročně o dvě procenta a mezičtvrtletně o 3,3 procenta. První odhady z poloviny května přitom hovořily o meziročním snížení o 2,2 procenta a mezičtvrtletním o 3,6 procenta. Navzdory revizi ale stále jde o největší pokles české ekonomiky od začátku roku 2010. Podle statistiků byl negativní vývoj HDP způsoben hlavně nižší tvorbou kapitálu a poklesem zahraniční poptávky.

"Na sestupné fázi bylo české hospodářství před nástupem koronakrize, avšak necelé tři týdny restrikcí a dobrovolných odstávek stáhly ekonomiku do hluboké recese. A to ještě budou výsledky prvního čtvrtletí vypadat skvěle proti tomu, co nás čeká za čísla ve druhém čtvrtletí," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Nadále tak počítá letos s desetiprocentním propadem ekonomiky.

"Struktura poptávky i produkce potvrzuje, že opatření proti pandemii nebyla jedinou příčinou propadu v dynamice HDP. Česká ekonomika se dostala na konec svého investičního cyklu a tvorba fixního kapitálu by propadla i bez pandemie," upozornil hlavní ekonom UniCredit Pavel Sobíšek. Pro ČR i celou Evropu podle něj platí, že hlavní náraz zažívají ekonomiky nyní v druhém čtvrtletí, kdy ale zároveň také již podle něj dochází k odrazu od dna.

"České hospodářství nečekají lehké časy ani v nejbližších měsících. Ani po uvolnění restrikcí však nebude návrat na standardní fungování jednoduchý. Lze proto očekávat, že ekonomický výkon ve druhém čtvrtletí bude zasažen ještě mnohem výrazněji a pokles HDP s velkou pravděpodobností dosáhne dvouciferných hodnot," uvedl analytik Raiffeisenbank Luboš Růžička. Tan za celý letošní rok čeká pokles ekonomiky o 7,6 procenta.

Hlavní ekonom ING Jakub Seidler upozornil, že propad ekonomiky v samotném březnu byl přes deset procent a v posledních týdnech března až čtvrtinový. "Vzhledem k tomu, že duben byl restrikcemi zasáhnut téměř celý a květen se vracel k normálu také relativně pomalu, je patrné, že pokles tuzemské ekonomiky v 2. čtvrtletí bude dvouciferný," uvedl.

I podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka dno ekonomického propadu nastane ve druhém čtvrtletí, kdy lze očekávat až dvouciferný pokles. "Ve druhé polovině roku dojde k oživení domácí ekonomické aktivity, ale rychlý návrat produkce na předkoronavirové úrovně lze téměř s jistou vyloučit. Na předkoronavirové úrovně produkce se do konce letošního roku rozhodně nedostaneme," uvedl.