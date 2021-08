ČNB je podle Rusnoka připravena zvyšovat sazby na každém letošním zasedání

Podle něj dnes představená nová makroekonomická prognóza počítá s růstem sazeb na každém dalším letošním zasedání i na počátku příštího roku. Zároveň přitom pro dnešní zasedání prognóza implikovala růst sazeb o 0,5 procentního bodu, dodal Rusnok. Letos má rada naplánované jednání o sazbách ještě v září, listopadu a v prosinci.

Rada dnes opět podle očekávaní zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na 0,75 procenta. Pro toto rozhodnutí podle Rusnoka hlasovali čtyři členové rady ČNB. Jeden člen hlasoval pro zvýšení o 0,5 procentního bodu a dva členové pro sazby beze změny.

"Jsme připraveni zvyšovat na každém dalším jednání úrokové sazby. Nechceme to dělat ale žádným razantním způsobem, protože není žádná urgentní situace, která by to vyžadovala. Nejdeme ale ve směru utahování opasků, nějaké přísné měnové politiky. Jen sundaváme nohu z plynu, nešlapeme na brzdu. Máme stále velmi uvolněné měnové podmínky," uvedl Rusnok.

Podle guvernéra rada dbá na to, aby se inflace v horizontu zhruba jednoho až jednoho a půl roku pokud možno dostala ke dvěma procentům. "Už bohužel dneškem neovlivníme druhou polovinu letošního roku," dodal.