Covid-19 dopadl na trh s cigaretami. Vláda o měsíc prodloužila stahování starších kolků

O prodloužení doby na prodej alespoň o tři měsíce po opětovném otevření hranic žádaly tabákové společnosti, podle kterých kvůli vládou schváleným opatřením proti šíření koronaviru nejde zásoby vyprodat. Za cigarety se staršími kolky se platila nižší daň, jsou tak levnější.

Na vládě prošel i můj další návrh, který prodlužuje lhůtu pro stažení cigaret se starým kolkem o 1 měsíc do konce června. Prodej těchto cigaret se ale neprodlužuje, úplný náběh nových sazeb spotřební daně ponecháváme na 1. června. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) April 9, 2020

"Správci daně bude současně poskytnut větší prostor pro provedení navazujících kroků, zejména pak vlastní likvidace cigaret stažených z oběhu. Jedná se o vstřícný krok, který by měl pomoci všem dotčeným subjektům," uvedl Vintrlík s odkazem na situaci kolem koronaviru. Podle něj bude dnes schválený návrh předložený Parlamentu.

Podle studie společnosti British American Tobacco (BAT) uzavření hranic mezi Českem a Německem a Rakouskem prakticky zrušilo příhraniční obchod s tabákem. Na 500 prodejen tabáku v příhraničí již muselo zavřít. Příhraniční obchod podle firmy představuje až 30 procent domácího trhu, což bude pro státní rozpočet znamenat ztrátu 1,8 miliardy korun měsíčně. Další ranou pro koncové prodejce jako trafiky bude podle firmy to, že nestihnou prodat, jak zatím legislativa stanoví, do konce května výrobky s nižší daní.

Kvůli nařízení vlády, i přestože mají trafiky výjimku, bylo podle firmy zavřeno 12.000 provozoven, které prodávaly tabákové výrobky. Mnoho z nich má, jak BAT uvádí, výraznou zásobu starších výrobků s nižší daní.

Vláda tím tabákovým společnostem v doprodejích nepomohla. Jak ale dříve uvedl ředitel komunikace Japan Tobacco International v ČR Jiří Hauptmann, problémem bylo právě i stahování cigaret, dovozci a vývozci cigaret tuto povinnost nemají, dopadá tak znovu na trafiky. "Stahování probíhá na základě dohody s výrobci a dovozci do značné míry pomocí jejich personálu, případně ve spolupráci s velkoobchodem," dodal.

To se ale podle něj v současnosti kvůli chorobě neděje, obchodní zástupci maloobchod prakticky nenavštěvují, pracují z domova. Kvůli přísnějším kontrolám sledovatelnosti tabákových výrobků je navíc stahování náročnější než v minulosti. Dnešní vládní rozhodnutí BAT uvítala, byla by ale radši i za možnost doprodeje. Kdyby k prodloužení nedošlo, podle ředitele komunikace Tomáše Tesaře by se musely začít stahovat výrobky už nyní.