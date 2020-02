Dlouhodobé vyhlídky veřejných financí ČR se zhoršují, upozornila Evropská komise

Trh práce v České republice podle komise zůstává silný. Růst mezd podporuje spotřebitelské výdaje, které jsou hlavním motorem růstu ekonomiky. Nedostatek pracovních sil a vyšší mzdové náklady by však mohly hospodářský růst brzdit.

Komise rovněž upozornila, že zdanění práce je v Česku i nadále vysoké, zatímco majetkové a ekologické daně patří k nejnižším v EU. Poukázala také na pokračující růst cen obytných domů, který snižuje dostupnost bydlení. Některé indikátory podle komise naznačují, že ceny na trhu s bydlením jsou nadhodnoceny až o 20 procent.

Imbalances in the EU are receding but EU countries should continue reforms to make our economy future-proof.

We need to step up our fight for more equality and make the right investments towards a sustainable & inclusive economy.

