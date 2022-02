Dluhy domácností vzrostly loni nejvíce od roku 2009 a firemní úvěry od roku 2011

Naopak celkové úspory domácností i podniků rostly výrazně pomaleji než v roce 2020. Odlišná situace byla mezi živnostníky, jejichž dluh i úspory rostly výrazně pomaleji než v předešlých letech. Jejich zadlužení vzrostlo o procento, nejméně od roku 2015. Jejich úspory stouply o tři procenta, nejméně od roku 2012.

Úspory domácností vzrostly loni o 198 miliard na 3,02 bilionu korun. V roce 2020 přitom za jediný rok vzrostly o rekordních 305 miliard korun. "Podobně rychlý růst úspor domácností jako v roce 2020 dlouho nezažijeme. Naopak letos porostou jejich úspory pravděpodobně nejpomaleji za devět let. Kvůli vysoké inflaci se i přes pokračující napětí na trhu práce reálný příjem většiny domácností sníží," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Ochota či schopnost lidí spořit se snížila už v průběhu roku 2021. Zatímco v prvním čtvrtletí se úspory domácností zvýšily o 99 miliard korun, ve druhém čtvrtletí vzrostly o 50 miliard a v celém druhém pololetí pouze o 49 miliard korun.

Zadlužení domácností loni vzrostlo o 184 miliard korun na 2,05 bilionu korun. Za růstem stojí hlavně úvěry na bydlení, na které připadá 80 procent dluhu domácností. Jejich objem vzrostl o 11 procent, zatímco objem spotřebních úvěrů o šest procent.

"Co se týče pohledu z nebankovního trhu spotřebitelských úvěrů, tak rok 2020 a rok 2021 nelze z pohledu tvoření úspor domácností, či naopak čerpání spotřebitelských úvěrů vnímat jako standardní období, a to zejména s ohledem na situaci ohledně covidu-19 a různých uzávěr," uvedl výkonný ředitel Fair Credit Tomáš Konvička. Stále podle něj platí, že lidé na trhu spotřebitelských úvěrů platí své závazky lépe než v předcovidovém období. "Otázkou zůstává, jak se bude situace vyvíjet v následujícím roce, a to s ohledem na inflaci a vývoj situace na pracovním trhu, tedy obecně příjmy domácností," dodal.

V roce 2021 se také opětovně zvýšil zájem firem o financování pomocí úvěru. Zatímco v roce 2020 stagnoval, loni se zvýšil o 68 miliard na 1,19 bilionu korun. Firemní úspory meziročně vzrostly o 91 miliard na 1,3 bilionu korun. Podruhé v řadě tak byly vyšší než objem úvěrů, tentokrát o rekordních 118 miliard. "Tato situace je v české ekonomice poměrně nová, protože společnosti jsou zvyklé volné peníze investovat zpět do svého podnikání, ať už jde o expanzi nebo modernizaci," upozornila Kameníčková.

Zatímco v roce 2020 se úspory živnostníků zvýšily o rekordních 20 miliard Kč, loni vzrostly o čtyři miliardy, a to pouze díky vysokému růstu úspor ze začátku roku. V posledních čtyřech měsících se totiž naopak tenčily. Jestliže ještě v srpnu měli u bank uloženo 185 miliard, na konci roku už šlo pouze o 171 miliard korun. Jejich zadlužení se meziročně zvýšilo o 633 milionů korun, nejméně od roku 2015. Celkově měli živnostníci na konci roku u bank půjčeno zhruba 48 miliard korun.