Dvě velké české cestovní kanceláře zrušily všechny prázdninové zájezdy

Klienti dostanou vouchery a budou se moci rozhodnout, zda letos na dovolenou, kterou by v zahraničí zřejmě provázela řada omezení, pojedou. Napsal to dnes server E15.cz a uvedla Česká televize (ČT). Obě cestovní kanceláře plánují znovu nabídnout zájezdy do zřejmě všech zemí, kam to po dohodě jednotlivých států bude možné.

Pravděpodobná je tak obnovená nabídka zájezdů do Řecka či Chorvatska, píše server. Zájezdy na květen a červen zrušily Exim Tours a CK Fischer už dříve. Obě patří německé skupině Rewe, která dokončila nákup Fischer Group na začátku letošního května.

"Nechceme, aby klienti, kteří měli koupený zájezd do zemí, kde se situace pravděpodobně rychle nezlepší, strávili celé léto čekáním, zda poletí. Takhle se budou moci svobodně rozhodnout, jestli a případně kam letos chtějí cestovat," řekl E15 mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. "Klienti nebudou muset platit storno poplatky, dostanou voucher na zájezd v celé hodnotě, kterou zaplatili," uvedl mluvčí Exim Tours Petr Kostka.

Kanceláře Fischer a Exim tak zrušily veškeré plánované lety s dopravcem Smartwings. "Dál zůstává naším klíčovým partnerem, o situaci jednáme," doplnil Bezděk.

Ostatní cestovní kanceláře zatím zájezdy na červenec a srpen neruší, tvrdí místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. "Ostatní kanceláře fungují dál, jak slibovaly klientům," uvedl v E15.

Podle zákona, který v dubnu podepsal prezident Miloš Zeman, mohou cestovní kanceláře odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Místo nich budou klientům vydávat poukazy. Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku platit takzvaná ochranná doba. Klienti, kteří do tohoto data poukaz nevyužijí, budou mít nárok na vrácení uhrazených záloh.

Voucher můžou podle zákona odmítnout lidé spadající do takzvaných zvláště zranitelných skupin. Patří k nim senioři nad 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené. osamělí samoživitelé a samoživitelky, lidé, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat, a také školy v případě školních zájezdů. Obdobný zákon přijaly nebo chystají také další evropské státy, podle Evropské komise ale takový postup porušuje práva občanů.