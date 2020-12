Hotely dostanou za den uzavření a pokoj náhradu 100 až 330 Kč

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ubytovací zařízení budou moci za každý den nuceného zavření a pokoj žádat o státní dotaci. Výše příspěvku bude od 100 do 330 korun. Celkem je připraveno 3,5 miliardy korun. Schválila to dnes vláda. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).