Jan Petrof je pokračovatelem slavné rodinné tradice

První klavír královéhradeckého výrobce pian Petrof spatřil světlo světa v roce 1864. Postavil ho zakladatel firmy a podnikatelské dynastie Antonín Petrof. Po jeho smrti v roce 1915 v díle pokračovali jeho synové. V roce 1948 byla továrna znárodněna. Do rukou původních vlastníků se začala společnost složitě navracet po roce 1989.

Jan Petrof, který je pravnukem zakladatele rodinné firmy Antonína Petrofa, vystudoval střední stavební průmyslovou školu a později při zaměstnání Vysokou školu ekonomickou. Po roce 1989 Jan Petrof, jeden ze šesti dědiců původního podniku, předložil jako jediný privatizační projekt. V roce 1991 zaujal místo obchodního ředitele firmy Petrof a téměř osm let mu trvalo, než plně ovládl celou firmu.

V restituci rodině Petrofů stát vrátil pouhá čtyři procenta firmy, zbytek musela koupit. Plně do rukou Petrofů přešla továrna až v roce 2001. V roce 2004 na postu prezidenta a jednatele firmy Jana Petrofa vystřídala jeho dcera Zuzana Ceralová Petrofová, která firmu vede i v současnosti.

Jan Petrof je nositelem řady ocenění včetně medaile Za zásluhy III. stupně udělenou v roce 2008 tehdejším prezidentem Václavem Klausem. V listopadu 2018 převzal čestný doktorát v oboru management a Zlatou medaili Univerzity Hradec Králové (UHK).

Hradecká firma ročně vyrobí do 2000 nástrojů s logem Petrof, které vyváží do více než 60 zemí světa, nejvíce jich míří do Číny, kde piana a klavíry také vyrábí. Obrat firmy Petrof v loňském roce dosáhl téměř 308 milionů korun.