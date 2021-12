Každý čtvrtý Čech hodlá utratit za vánoční dárky přes 7500 Kč

Na 45 procent dotázaných za ně hodlá utratit přes 5000 Kč, z nichž 21 procent zvolilo hranici rozpočtu do 7500 Kč a dalších 24 procent přiznalo, že je letos ochotno utratit dokonce ještě více. Nejčastější odpovědí napříč všemi věkovými kategorii (33 procent) pak bylo finanční rozmezí 2501 až 5000 Kč.

Nejvyšší možnou částku nejčastěji volila střední věková kategorie 33 až 44 let (30 procent). V případě sloučení dvou nejvyšších finančních rozmezí však ve skutečnosti utratí nejvíce lidé ve věku 45 až 53 let, a nejméně pak ta nejmladší skupina Čechů (18 až 26 let). Ochota k utrácení může být podle banky odůvodněna i faktem, že mladší lidé mívají menší úspory a zároveň, že starší generace mohou nakupovat dárky pro více členů rodiny, děti, rodiče, prarodiče, ale i vnoučata.

Pandemie podle průzkumu také naučila Čechy naplno používat své platební karty. Ještě v roce 2019 využilo svou kartu k zaplacení vánočních dárků okolo 50 procent z nich. Dnes ji podle údajů nového průzkumu využije již 61 procent v kamenných prodejnách, kde dalších 13 procent použije svůj chytrý telefon či hodinky. Na 23 procent Čechů stále nosí hotovost při sobě.

Co se týče nákupů v e-shopech, během nich kartu využije 71 procent Čechů. Dalších 25 procent stále upřednostňuje možnosti dobírky a platby hotově až při převzetí. To nemusí nutně znamenat, že ona čtvrtina Čechů opravdu upřednostňuje placení hotovostí, někteří obchodníci mohou nabízet omezené možnosti doručení, dodává průzkum.