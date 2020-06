Počítačové hry jdou díky koronaviru na dračku, obrat firem vzrostl o miliardy korun

V ČR je 110 firem, které vyvíjejí hry, výroba podle asociace násobně převyšuje obrat české filmové a televizní produkce.

Většina společností v ČR vyvíjí hry pro konzole a PC, a to 67 procent, na mobilní trh se soustředí menší polovina. Naprostá většina zákazníků je ze zahraničí, zejména Spojených států amerických, Německa, Velké Británie, Ruska a Číny. Více než polovina vývojářských studií sídlí v Praze, následuje Brno s 23 procenty, Ostrava s pěti procenty a Olomouc se třemi procenty. Ve zbytku republiky je 16 procent firem.

Herní průmysl v ČR vytvořil 1750 pracovních míst, více než pětina jsou programátoři, 19 procent grafici. Ročně se otevře zhruba 300 nových pracovních příležitostí, podle asociace 60 procent firem uvádí, že jim zaměstnanci chybí.

Skoro ve třech čtvrtinách studií pracuje méně než deset lidí, do 50 zaměstnanců je jich v pětině, mezi 50 a 250 pracovníky jich je v šesti procentech, v jednom procentu nad 250. V tomto případě jde o firmu Bohemia Interactive. Většina studií má alespoň pětiletou historii.

Koronavirus pomohl již prodávaným hrám, podle Baráka šlo světově o růst o 20 až 30 procent. Například podle Martina Frývaldského ze společnosti Warhorse, která se proslavila vytvořením hry Kingdom Come: Deliverance, bylo ale problematické uvádět na trh nové hry, výzvou bylo pak také fungování herních studií. "Zorganizovat vývoj tak, aby mohl běžet, to není triviální záležitost," dodal. Průměrná délka vývoje hry jsou tři roky.

Skoro devět z deseti českých studií vydává hry vlastními silami, 12,5 procenta využívá nějakého dodavatele. Zhruba pětina studií má investora, podle Baráka ale chybí investiční podhoubí a lidé bez zkušeností s herním průmyslem se obávají tento obor finančně podpořit. Dodal, že se vedou jednání o podpoře ze strany Státního fondu kinematografie.

Na tiskové konferenci znovu Marek Španěl z Bohemia Interactive popřel, že by se studio mělo prodávat čínské internetové společnosti Tencent. "Byly to pouze fámy, nevím co bylo zdrojem," uvedl na dotaz ČTK. Podle něj s Tencents pokračuje spolupráce na hře Ylands 2. Na začátku června specializovaný server The Information napsal, že Tencent koupil v Bohemia Interactive podíl mezi 70 a 80 procenty za zhruba 260 milionů dolarů (6,2 miliardy Kč).