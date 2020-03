Koronavirus přijde Česko na desítky miliard. Bude nutná změna rozpočtu, řekl Babiš

Premiér řekl, že by se mohly omezit například investice do armády, třeba nákup pásových bojových vozidel pěchoty.

"Bude nás to stát strašně miliard, možná desítky miliard," řekl Babiš. Má už představu asi tří zdrojů, ze kterých by bylo možné situaci řešit. "Je jasné, že bude potřeba změna rozpočtu," dodal.

Je podle něj otázka, zda se neodloží některé nákupy. Zmínil otázku pásových bojových vozidel pěchoty (BVP), za které by ministerstvo obrany mělo zaplatit přes 50 miliard korun. "Asi teď okamžitě nepotřebujeme BVP, ale potřebujeme jiné věci na tuto válku (s koronavirem)," poznamenal.

Nová BVP armáda potřebuje k přezbrojení 7. mechanizované brigády. K jejímu přezbrojení se ČR zavázala v NATO do roku 2026. Otázku investic chce řešit v nejbližší době.

Ohledně odkladu zavedení závěrečných vln EET Babiš osloví ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO). Řekl, že nyní na to neumí odpovědět. Místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že o to na vládě nediskutovali. Poznamenal, že by byl pro odložení.