Lidovci chtějí pro OSVČ na vedlejší činnost alespoň 12 500 korun

Poslanec KDU-ČSL a člen Ústředního krizového štábu Vít Kaňkovský uvedl, že lidovci podpoří prodloužení nouzového stavu o 14 dní, za určitých okolností i do 30. dubna. Pokud se epidemiologická situace zhorší, je strana připravena jednat o dalším prodloužení na řádné schůzi od 21. dubna.

"Je to zhruba 480.000 lidí, řádně platí daně, odvody. Máme připravený pozměňovací návrh, který by těmto lidem dával alespoň polovinu částky, kterou vláda přiznává těm, kteří jsou jako OSVČ na hlavní činnost," řekl Jurečka k návrhu na příspěvek pro OSVČ na vedlejší činnost. Příspěvek je určen především živnostníkům, které ekonomicky poškodila situace kolem epidemie koronaviru.

Dosáhnout by na něj měli lidé, kteří mají podnikání jako hlavní i vedlejší činnost s výjimkou těch, kteří jsou zaměstnanci a podnikání je jejich vedlejší činnost. Nově by mohli podle pondělního doporučení rozpočtového výboru o peníze žádat i podnikající studenti do 26 let. Vedle toho budou mít nárok na peníze spolupracující osoby nebo manželé a manželky, pokud nejsou zaměstnanci. Žádat budou moci i podnikající invalidní a starobní důchodci.

Vláda žádá Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dnů do pondělí 11. května. Nouzový stav by jinak skončil o Velikonocích v sobotu 11. dubna. Podle Kaňkovského k prodloužení o měsíc ale v současnosti není důvod. "Je potřeba si uvědomit, že každý další den nouzového stavu výrazným způsobem ztěžuje situaci českým občanům," řekl. Kaňkovský je za opozici členem Ústředního krizového štábu. Na jeho jednání se podle poslance o prodloužení stavu nouze o 30 dnů nehlasovalo.

Za určitých okolností jsou lidovci připraveni podpořit i prodloužení stavu nouze do 30. dubna, doplnil. Tento termín se aktuálně podle vyjádření lídrů sněmovních stran zdá nejpravděpodobnější.