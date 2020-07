MMR hodlá za reklamu na dovolené v Česku utratit dvě miliardy, nejvíc dostanou televize

Ministerstvo plán zdůvodnilo propadem cestovního ruchu kvůli koronaviru. Během koronavirové krize zaznamenala propad příjmů i média. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) už v červnu sdělil ČTK, že připravuje dotační program na pomoc zpravodajským médiím. Server Neovlivní.cz tehdy uvedl, že podpora by mohla činit právě dvě miliardy.

MMR plánuje dát prostřednictvím státní agentury pro podporu cestovního ruchu CzechTourism peníze na reklamu v televizích, rozhlase, tisku, na internetu, billboardech či plochách na nádražích. Největší díl peněz, a to 700 milionů korun, by podle serveru Zdopravy.cz dostaly televize. Většinu by získaly soukromé televize Nova a Prima. Tištěné deníky a týdeníky by dostaly 400 milionů a stejný díl by dalo MMR za PR články, reklamní bannery a videa na internetových stránkách.

2 miliardy za reklamu??



V době, kdy chybí peníze na cokoli podstatného, infrastruktura, školy, nemocnice, lesy, města a obce...?

Šílenství vlády. @Zdopravy https://t.co/Wd1SvCkbJK — David Ondráčka (@David_Ondracka) July 24, 2020

Rozhlasové stanice by za mediální kampaň dostaly 350 milionů, z toho většinu opět soukromé stanice. Zbylých 150 milionů by bylo použito na venkovní reklamu na billboardech, LED obrazovkách a plochách na nádražích či v metru.

Kampaň na podporu cestovního ruchu v Česku by měla začít v polovině srpna a trvat rok. "Vzhledem k průběžnému monitoringu cestovatelských nálad nejen v ČR, ale také na zahraničních trzích jako nejvhodnější možnost eliminace dopadů (poklesu poptávky po turistických službách) vidíme podporu domácího cestovního ruchu mimo hlavní turistickou sezonu a zaměření se na okolní trhy, které pomohou vyrovnat propady v destinacích, tradičně zaměřených především na zahraniční klientelu a kde není potenciál nalákat větší množství domácích hostů," uvedlo MMR ve zprávě k návrhu.

Ministr kultury Zaorálek v červnu uváděl, že jeho úřad připravuje program dotací pro média, která kvůli situaci kolem šíření koronaviru zaznamenala propad příjmů z inzerce i pokles prodejů tištěných titulů. Zaorálek tehdy nechtěl upřesnit, kolik by do programu mohla vláda uvolnit peněz. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) novinářům řekla, že případná podpora by musela mít plošný charakter.

Server Neovlivní.cz v červnu uvedl, že podpora médií by se řídila jejich tržbami. Nejvíce peněz by pak dostaly velké mediální domy včetně nakladatelství Mafra patřícího do holdingu Agrofert, který dříve vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO) a jehož akcie vložil v roce 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Červnové tvrzení Neovlivní.cz označil Babiš tehdy ve vyjádření pro ČTK za nesmysl a lež. Zaorálek sdělil, že by podpora byla určena pro velká i malá média.