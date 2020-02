Nákup v čínských e-shopech? Od roku 2021 si připlatíme, EU zruší výjimku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Drobné zboží, které si Češi objednávají z čínských i dalších e-shopů mimo EU, v příštím roce zřejmě zdraží. Upozornila na to společnost Gerlach, která poskytuje celní služby. Důvodem je to, že od roku 2021 se v EU zruší výjimka, podle které lidé nemusí platit DPH u malých zásilek v hodnotě do 22 eur (zhruba 550 korun).