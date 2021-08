O podporu z programu Obchůdek 2021+ mohou kraje žádat ode dneška

Provozovatelé koloniálů v obcích do tisíce obyvatel, respektive do tří tisíc obyvatel, kdy v jednotlivých částech obce nežije víc než tisíc lidí, budou moci získat příspěvek na provoz až 100.000 korun za rok. "Žadatel o dotaci se obrátí na kraj, ve kterém se malá prodejna nachází a je to právě kraj, který finanční podporu poskytuje. Kraje a starostové vesnic jsou garancí toho, že se podpora dostane přímo těm subjektům, které ji nejvíce potřebují," uvedl ředitel odboru podnikatelského prostření a obchodního podnikání Pavel Vinkler.

Podporu z programu Obchůdek 2021+ bude možné použít na mzdy zaměstnanců, nájem, internet, vytápění, osvětlení nebo na náklady spojené s přijímáním platebních karet.

Kraje budou podporu nejprve poskytovat ze svých prostředků, následně si budou žádat o proplacení dotace. MPO u výzvy uvádí, že uvítá, pokud kraje použijí i své finance na zvýšení rozpočtu programu.

"Program Obchůdek 2021+ je zásadním krokem, který může pomoci zachránit stovky prodejen. Poprvé dostanou díky programu obchody v nejmenších obcích podporu přímo z centrální úrovně. Tady v žádném případě nejde o prodejny, jejichž provozování je ziskové, často je jejich provoz spíše veřejnou službou," řekl ČTK předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) Pavel Březina. Doplnil, že například síť družstevních prodejen COOP dotuje ze svého zisku řádově několik stovek obchodů v nejmenších obcích.

Ideálně by na program podle Březiny mělo být vyčleněno více peněz. Prodejen v obcích do tisíce obyvatel je podle něj totiž několik tisíc a program tak zatím pomůže jen části z nich. "Na druhou stranu venkovské prodejny podporuje bez ohledu na politické zabarvení volených zástupců i řada krajů či obcí a pokud se jednotlivé podpory zkombinují, může jíž jít o dost významnou částku. Škoda je, že myšlenka nutnosti veřejné podpory prodejen v nejmenších obcích stále ještě zdaleka nepronikla do všech krajů," uvedl dále Březina.

Do budoucna by AČTO podle Březiny uvítala, kdyby v byl v rámci programu Obchůdek 2021+ kladen ještě větší důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Měly by ji podle něj více hlídat konkrétní obce.

Na tradičním trhu, který zahrnuje prodejny s potravinami do 400 metrů čtverečních, v posledních letech podle dat společnosti NielsenIQ obchodů ubývalo. Za letošní rok je patrný jejich růst. V květnu jich fungovalo 11.952, meziročně o 16 více. Zahrnuty přitom byly aktuální údaje o tzv. organizovaných prodejnách, které jsou součástí nějaké sítě. Zjištění počtu tzv. neorganizovaných prodejen jako jsou například "vietnamské" provede NielsenIQ v létě.