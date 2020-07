Čeští vývojáři počítačových her si mnou ruce. Očekávají obrat přes pět miliard

Roční obrat až pět miliard korun očekává Asociace českých herních vývojářů (GDA) v odvětví herního průmyslu. „Koronavirus je pro herní trh pozitivní,“ uvedl na konferenci předseda GDA Pavel Barák. Souhlasí s ním i čísla, která očekávají nárůst celkového obratu o deset procent oproti minulému roku.

Nebude to tak rapidní nárůst příjmů jako mezi lety 2017 a 2018, kdy byl nárůst 68 procent, ale podle Baráka to dokazuje, že herní průmysl v Česku vzkvétá. „Během dvou posledních let se český herní trh v tržbách zdvojnásobil,“ dodal.

Podle zakladatele Bohemia Interactive Marka Španěla je navíc toto odvětví odolné vůči krizím. CEO Warhorse Studios Martin Frývaldský ale upozornil, že pandemie mohla pomoct pouze vydaným titulům. „Uvádět při uzavřeném trhu nový produkt je naopak velmi negativní,“ poznamenal.

Podle Baráka potom asi čtyřicet procent evropských herních studií uvedlo, že jsou na tom hůř než před krizí. „Jedná se hlavně o menší studia. Ta mají klidně pouze jednoho člena,“ doplnil.

Frývaldský pozitivní dopad pandemie vysvětluje, tím že byli lidé hodně doma a neměli ani kam jít. „Skokově se zvýšil provoz na internetu, lidé zavření doma se koukali na filmy nebo hráli hry. Předpokládáme ale, že trh se během této doby na chvíli nasytil a pokles disponibilních příjmů pravděpodobně ovlivní i výdaje na zábavu,“ uvedl pro EuroZprávy.cz.

Chybějí odborníci a technické vzdělávání je nedostatečné

Herních studia v tuzemsku mají většinou méně než deset zaměstnanců. Dvacet procent studií má od deseti do padesáti zaměstnanců a v šesti procentech studií pracuje padesát až 249 lidí. Pouhé jedno procento studií má více než 250 zaměstnanců. Celkově v herním průmyslu pracuje 1 750 lidí a více než polovina studií hledá pracovníky.

Frývaldský v tomto ohledu poukazuje na náročnost oboru a potřebu specialistů na danou oblast. „Kromě vysokých nároků na jejich znalosti musí být také schopní mezioborové spolupráce s ostatními kolegy. Jinými slovy, například grafik musí trochu rozumět technickým aspektům zobrazování, přestože není programátor,“ upozornil. Také je podle něj těžké přejít do vývoje her z jiných oblastí.

Účastníci konference také poukazovali na nedostatečné vzdělávání v technických oborech. Pouhých dvacet procent nově přijatých zaměstnanců totiž tvoří absolventi a zbytek jsou lidé z trhu práce. „Uvítali bychom více kurzů zaměřených na herní průmysl,“ řekl Frývaldský. Připustil že je možné studovat počítačovou grafiku, programování nebo herní design, ale stát by měl vzdělávání v tomto ohledu podle něj podpořit.

„Herní trh očekává rozšíření výuky o obory, které najdou uplatnění v kreativním průmyslu, ať už jde o augmentovanou realitu, motion capture nebo programování her. Navíc by bylo zajímavé podporovat takové aktivity už v rámci středních škol, nemyslet je na univerzity,“ sdělil Frývaldský.

Také si myslí, že by Česká republika měla mít snahu být více atraktivní pro potencionální zahraniční zaměstnance, protože pouze z českých kapacit se místa nezaplní. „Měli bychom prezentovat Prahu jako lukrativní místo pro práci,“ souhlasil s ním CEO herního studia Geewa Miloš Endrle s poukázáním na to, že více než polovina studií se nachází v hlavním městě.

Česká studia v českých rukou

V Česku je zaregistrováno podle výzkumu GDA sto deset vývojářských studií. Drtivou většinu z nich, přes devadesát procent, vlastní Češi a šest procent z českých firem má pobočku i v zahraničí. „Více než polovinu firem tvoří ty, které jsou mladší šesti let,“ zmínil Barák.

Dokonce si své výtvory většina studií vydává sama. O 12,5 procent produktů se stará vydavatel, ale zbytek jde ven samovydavatelstvím. Export her do zahraničí potom tvoří 95 procent z celé produkce. Nejčastěji české hry putují do USA, Německa a Velké Británie.

Studie GDA uvádí, že podpora počítačových her od státu téměř neexistuje, a proto jsou studia odkázána na jiné zdroje. Pouze čtyři procenta studií si na provoz půjčila. Další čtyři procenta obdržela dotaci a pouhých dvanáct procent používá k dofinancování herního vydavatele. Následně 48 procent společností funguje čistě ze svých příjmů.

Herní průmysl mnohonásobně převyšuje obrat české filmové a televizní produkce, ale i přesto je podle GDA systematická podpora od státu nedostatečná. „Aktivně spolupracujeme se státními orgány a usiluje o širší podporu herního průmyslu. Máme tak možnost své potřeby přímo komunikovat a na rozvoji podnikatelského prostředí se aktivně podílet,“ uvedl Barák.

Navíc Frývaldský poukazuje na to, že společnosti dokáží v dobách jako je pandemie, pružně reagovat. „Celý tým, asi 150 lidí, se přesunul na home office a během několika dní běželo všechno vzdáleně,“ chválil si.