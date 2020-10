Podíl Čechů, kteří neplatí dluhy včas, klesá. Pomohlo splátkové moratorium

Ke konci září bylo v negativním Registru fyzických osob sdružení Solus zapsáno 520.000 osob, které dlouhodobě neplní své splatné závazky. Pokles počtu záznamů v průběhu druhého a třetího čtvrtletí je dán mimo jiné zavedením možnosti odkladu splátek.

Těch podle Solus využili pravděpodobně i spotřebitelé, kteří by se bez existence splátkového moratoria v registrech s největší pravděpodobností objevili. Celkový dluh po splatnosti u těchto spotřebitelů dosahuje 41 miliard korun.

"Registry Solus používají společnosti, které berou řízení rizika u poskytovaných služeb vážně a důkladně prověřují schopnost splácet u svých klientů. Jejich portfolio klientů je tedy obecně zdravější, než může mít zbytek trhu," uvedl tajemník sdružení Jan Stopka. Jak doplnil, ještě v roce 2013 bylo zapsáno v negativním registru Solus více než jeden milion občanů s neuhrazeným závazkem po splatnosti.

Statistiky jsou ovlivněny také zavedením možnosti odkladu splátek. "Předpokládáme, že někteří občané, kteří by se dostali do prodlení s úhradou splátek bez ohledu na aktuální koronavirovou krizi, si požádali o odklad splátek v rámci zákonem umožněného moratoria. Zatímco v minulém roce by se tedy záznam o nespláceném závazku objevil přibližně po třech měsících v registru, letos to tak není. Pokud se finanční situace těchto klientů nezlepšila, může v registru růst počet záznamů někdy v prvním a druhém čtvrtletí příštího roku," doplnil Stopka.

Solus sdružuje zhruba 60 společností, které poskytují služby spotřebitelům ohledně bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií, P2P půjček a v obchodu.