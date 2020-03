Posledním letadlem z Bergama do Brna přiletělo jen 16 lidí

V neděli už letadlo společnosti Ryanair nepřiletí, protože vláda na začátku týdne zakázala přímé letecké spojení s letišti v severní Itálii kvůli snížení rizika šíření nákazy novým typem koronaviru. Opatření platí od čtvrtka zatím dva týdny. Dopravce navíc od 17. března ruší více letů z různých zemí do Itálie kvůli výraznému snížení poptávky.

"Žádný z pasažérů služeb lékaře, který byl po příletu k dispozici, nevyužil. Zároveň lékař u žádného z nich nezpozoroval příznaky nákazy koronavirem. Opět byl v případě potřeby připraven specializovaný lékařský tým Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje," uvedl Splavec. Přestože na letiště nebude dočasně létat linka z Itálie, zůstávají v platnosti zvýšená hygienická opatření. Nyní tak budou v provozu již jen linky do Londýna a do Berlína, druhá z nich však na konci března se zimním letovým řádem končí.

Znovu by se měly lety do Bergama obnovit od dubna. Podle Splavce by mělo první letadlo přiletět 3. dubna, let 6. dubna byl zrušený a od 10. dubna by letadla měla létat podle letního letového řádu v pondělí a v pátek. Cestující, kteří měli zakoupené letenky na zrušené lety, se mají obrátit přímo na dopravce nebo na agenturu, která jim má vrátit peníze za letenku.

"Pevně věříme, že do konce března dojde ke stabilizaci a hlavně k celkovému uklidnění situace a letiště bude moci opět nastartovat tuto populární pravidelnou linku," doplnil Splavec.

V Česku je zatím pět oficiálně potvrzených případů nákazy koronovirem, nikdo na ni nezemřel.