Praha jedná s restauracemi o prodeji obědů školákům a seniorům

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pražský magistrát se domlouvá s restauracemi, že by dodávaly namísto školních jídelen obědy pro školáky a seniory. Dětská porce by rodiče vyšla na 50 korun a senioři by za oběd zaplatili 80 korun.