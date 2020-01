Praha letos splatí ze svého dluhu 763 milionů, připravuje se na zásadní investice

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Hlavní město Praha v letošním roce splatí ze svého dluhu 763 milionů korun. Na konci roku by tak dluh města měl být 18,2 miliardy korun. Zároveň bude Praha ukládat peníze do rezervy na splátku dluhopisů Evropské investiční bance (EIB). ČTK to řekl náměstek primátora Pavel Vyhnánek.