Příprava Národního rozvojového fondu je zhruba v polovině. Jaké projekty podpoří?

Fond se bude spolupodílet na financování projektů v dopravě, zdravotnictví, vzdělávání a dalších oblastech. Na dotaz ČTK to uvedl ředitel komunikace ČMZRB Michal Pluta.

Na vzniku Národního rozvojového fondu se loni v září dohodli zástupci vlády a čtyř největších komerčních bank - ČSOB, Komerční banky, České spořitelny a UniCredit Bank. ČMZRB o udělení licence fondu požádala Českou národní banku (ČNB) v únoru.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) při založení fondu řekl, že by mohl začít fungovat od poloviny roku. "Proces získání licence pro společnosti s proměnlivým kapitálem typu Národního rozvojového fondu trvá minimálně devět měsíců," vysvětlil Pluta. Koronavirová krize neměla podle Pluty na proces příprav a zahájení činnosti fondu žádný vliv.

ČNB si podle Pluty vyžádala od ČMZRB doplnění a vysvětlení k několika bodům žádosti. "Pokud vše půjde podle plánu, licenční řízení bude ukončeno poskytnutím licence Národnímu rozvojovému fondu během posledního čtvrtletí tohoto roku," řekl dále. Během přípravy se podle Pluty jedná o spolufinancovaných projektech. Podpora přes Národní rozvojový fond se má uskutečňovat především formou tzv. podřízeného financování. Podle Pluty to umožní mobilizovat další soukromé zdroje.

Národní rozvojový fond by se měl zaměřit na rizikovější podíly financování. Fungovat by měl na principu návratnosti investovaných prostředků shromažďovaných od soukromých investorů. Komerční banky do něj vloží sedm miliard korun.

Zřízení fondu navrhl loni premiér Andrej Babiš (ANO) místo sektorového zdanění bank, které prosazovala ČSSD. Podle Havlíčka jde o klasický princip investičního fondu. Neobvyklý je jen v tom, že se na něm podílí vláda.

Vrcholným orgánem fondu bude tříčlenné představenstvo. Podle dřívějších informací ho mají tvořit bývalý bankéř ČSOB Jan Barta, odborník na PPP projekty Filip Drapák a bankovní manažerka Lenka Zíb Novotná. V dozorčí radě bude například bývalý šéf UniCredit Bank Jiří Kunert, bývalý člen představenstva Marek Ditz a Petr Kratochvíl. Vrcholným poradním orgánem fondu bude Národní investiční rada, která bude složena z osobností zastupujících investory i stát. Tvořit ji mají čtyři zástupci investorů, čtyři zástupci státu a jeden nezávislý kandidát.