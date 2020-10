Program záruk COVID III bude fungovat i v příštím roce

Návrh novely zákona, který přijal kabinet, bude muset schválit ještě Parlament.

Podmínky pro poskytnutí úvěrů se státní zárukou zůstanou podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) stejné. Program podle ní umožní získat podporu firmám, které by na půjčku za běžných okolností nedosáhly. V dalším období umožní jejich řádné fungování a přispěje k udržení zaměstnanosti, uvedlo ministerstvo financí.

Program COVID III funguje ve spolupráci s komerčními bankami od června. Za půjčky v něm ručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců mají nárok na záruku až 90 procent, firmy s více pracovníky, maximálně ale 500, mohou získat záruku do 80 procent. Délka ručení jsou tři roky. Maximální výše úvěru je 50 milionů korun. Kapacita programu je 500 miliard korun.

COVID III měl původně fungovat do konce roku. Rozdělen měl být to několika výzev. V první finanční instituce mohou živnostníkům a firmám poskytnout úvěry až 167 miliard korun. Vláda do programu vyčlenila 150 miliard korun, díky zapojení komerčních bank by tak podnikatelé zasažení v souvislosti s koronavirem mohli získat až 500 miliard korun.

Na COVID III se vztahuje tzv. dočasný rámec stanovený Evropskou komisí. Podle tzv. dočasného rámce stanovým Evropskou komisí. Jedná se o uvolnění pravidel státní pomoci. Členským státům umožnil okamžitě podpořit ekonomiku. Komise ho tento týden prodloužila do konce června příštího roku.

Podle České národní banky bylo v programu COVID III k 2. říjnu schváleno 1998 žádostí za 12,2 miliardy korun. Podnikatelé k tomuto datu z něho z získali úvěry za 9,9 miliardy korun. Banky ke stejnému datu přijaly 4399 žádostí za 26,1 miliardy korun.