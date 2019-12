Průzkum: Polovina Čechů soudí, že do dvou let přijde ekonomická krize

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zhruba polovina Čechů (49 procent) se domnívá, že do roka či dvou přijde ekonomická krize. Skoro 15 procent sází na to, že recese se projeví už v nadcházejícím roce. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro Broker Consulting. Třetina lidí věří prognózám ekonomů na toto téma.