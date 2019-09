S bankami se po sametu roztrhl pytel: V roce 1990 jich bylo v ČR pět. A dnes?

"Před rokem 1989 podléhal celý bankovní sektor centrálnímu řízení a funkce bank byly značně omezeny. Důležitým krokem reformy proto bylo vytvoření dvojstupňového bankovního systému, tak jak ho známe dnes a který vytvořil podmínky pro rozvoj bankovnictví u nás," řekl výkonný ředitel asociace Pavel Štěpánek.

Mezi lety 1994 a 1995 byl počet bank v ČR nejvyšší, tehdy jich bylo 55. V polovině devadesátých let se ale řada bank dostala do potíží a zkrachovala. V každém jednotlivém případě to bylo podle Štěpánka ze specifických důvodů. Ale zjednodušeně lze podle něj shrnout, že se na tom často podílely nedostačující standardy v kvalitě řízení bankovního byznysu, nezkušenost s řízením rizika kombinovaná s nedostačující kapitálovou vybaveností, neumožňující čelit otřesům v kvalitě úvěrového portfolia. V důsledku návazných konsolidačních programů centrální banky, kdy bylo pozastaveno udělování licencí a zpřísněn bankovní dohled, se v následujících letech jejich počet snížil, dodal Štěpánek.

"V bankovním sektoru nutně neplatí, že čím více registrovaných bank, tím větší konkurence," uvedl analytik Natland Group Petr Bartoň. Spousta bank, které jsou započítány do oficiálního počtu 50 na trhu, jsou podle něj jen formální pobočky zahraniční banky, která potřebuje provádět nějaké transakce na českém trhu, a z regulatorních důvodů si k tomu musí zřídit pobočku, neboť to nesmí provádět ze zahraničí.

Počet skutečně si konkurujících bank na domácím trhu pro spotřebitele je dlouhodobě poměrně nízký, uvedl dále Bartoň. I proto podle něj některé české banky mohly zavést poplatky, které v zahraničí neexistují, například poplatek za připsáním elektronicky poslaných peněz na účet. Trh se začal v tomto ohledu hýbat zhruba až v tomto desetiletí po vstupu několika bank. Nezáleží tedy na počtu bank jako takovém, ale zda za rostoucím počtem bank jsou celoplošné banky či jen formální registrace drobných, podotkl.

Bartoň upozornil na porovnání se sousedními zeměmi. Polsko má čtyřikrát více obyvatel, ale desetkrát více bank. Maďarsko má o desetinu méně obyvatel, ale o desetinu více bank. A třeba Švédsko s podobným počtem obyvatel má bank třikrát více než Česko.

Počet bank podle něj sám o sobě míru konkurence a výhodnosti pro klienta přímo neovlivňuje, ale je zajímavé sledovat vývoj počtu jejich filiálek. Ten v ČR zaznamenal poměrně dramatický úbytek, za poslední čtyři roky o více než desetinu. Zatímco ještě v roce 2014 připadalo na 100.000 obyvatel více než 24 filiálek, nyní je jich méně než 21. "To samozřejmě souvisí s přechodem na internetové služby, ale pokud s něčím musíte do banky fyzicky dojít, cesta se vám prodražuje," uzavřel Bartoň.