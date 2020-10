Schillerová navrhne další odklad EET, a to do konce roku 2022

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhne další odklad elektronické evidence tržeb (EET), a to do konce roku 2022. Po dnešní videokonferenci Schillerové s podnikatelskými svazy a komorami to na dotaz ČTK sdělilo ministerstvo financí. EET je aktuálně kvůli dopadům šíření koronaviru pro všechna odvětví přerušena do konce letošního roku.