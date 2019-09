Nejprodávanějším modelem značky byla v srpnu tradičně Octavia, která zaznamenala s dodávkami v počtu 25.200 kusů meziroční pokles o pět procent. Největší propad z aktuálně vyráběných vozidel hlásí Superb, meziročně si pohoršil o 35,2 procenta na 6000 aut. Ve srovnání s loňským srpnem si naopak polepšila obě SUV, Kodiaq zaznamenal nárůst dodávek o 20,4 procenta a Karoq o 19,2 procenta.

#SKODA delivered 88,100 vehicles worldwide in August. Demand for the KODIAQ and KAROQ SUV models remained high, with sales of the #SkodaKaroq increasing by 19.2 % and the #SkodaKodiaq by 20.4 % in comparison to August 2018. pic.twitter.com/maqWlrknnN