Škoda Auto kvůli koronaviru uzavře výrobu, oznámil Babiš

Největší výrobce aut na světě uzavření zdůvodnil pandemií způsobenou novým typem koronaviru a s ní souvisejícími odbytovými potížemi. Poslední směna ve většině provozů bude tento pátek, oznámil dnes koncern.

Škoda loni v Česku vyrobila 908.000 vozů, letos v lednu pak 76.250 aut, což znamená v prostém přepočtu výrobu zhruba 2500 aut denně. Automobilka v ČR vyrábí auta v závodech v Mladé Boleslavi a východočeských Kvasinách. Ve Vrchlabí pak vyrábí převodovky.

Pro celý automobilový průmysl jde podle výkonného ředitele Sdružení automobilového průmyslu Zdeňka Petzla o velmi nepříjemné, byť s ohledem na aktuální složitou zdravotní situaci v ČR patrně nevyhnutelné preventivní opatření. "I když Škoda Auto není jediným odběratelem dílů, pro řadu českých dodavatelů představuje 20 - 30 procent produkce, a tudíž zásadní zásah do jejich chodu. Je zjevné, že jak pro automobilky, tak pro kompletní dodavatelský řetězec budou celkové ekonomické dopady opatření proti koronaviru obrovské," řekl ČTK.

Škoda Auto, která je součástí německého koncernu, má jeden potvrzený případ nákazy koronavirem. Odbory v mladoboleslavské automobilce proto požadovaly 14denní karanténu pro zaměstnance. Pro zastavení výroby se dnes vyslovil i náměstek ministryně práce Robin Povšík (ČSSD).

ŠKODOVKA by měla ZASTAVIT linky a nechat LIDI DOMA. A přidat by se měly další firmy! Lidé mají logicky strach. A navíc oprávněný pocit nespravedlnosti 😡Mnozí z kancelari pracují z bezpečí domova, zvládnou za 100% mzdy zajistit svoje deti. Není to fer. Lidi jsou víc nez byznys!!!