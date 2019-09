Škoda Auto vyrábí speciální baterie, zaměstnancům pomáhá 13 robotů

Používat se budou například v modelu Škoda Superb iV, jehož výroba bude zahájena v závodě v Kvasinách. Počáteční výrobní kapacita je 150.000 kusů ročně a v příštích letech bude dál rozšířena, uvedla dnes firma v tiskové zprávě.

Škoda Auto začala s přípravou závodu na výrobu elektrických komponentů před dvěma lety. Do výrobních linek investovala 25,3 milionu eur (kolem 650 milionů korun). Na výrobě se podílí zhruba 200 zaměstnanců, kteří bateriové moduly nejen montují, ale také testují a před montáží do vozů i nabíjejí. Pomáhá jim 13 robotů s nosností od 210 do 500 kilogramů. Většina strojů zajišťuje transport velmi těžkých nebo objemných dílů, část jich na bateriové moduly šroubuje víka.

