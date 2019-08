Synot neuspěl se stížností. Odvody z hazardu neměly rdousící efekt, řekl NSS

Verdikt, o kterém Nejvyšší správní soud informoval na svém webu, se vztahuje ke starší právní úpravě. Od 1. ledna 2017 je účinný zákon o hazardních hrách, který nahradil starší loterijní zákon.

Novela loterijního zákona účinná od ledna 2016 zvýšila poměrnou část odvodu z technických herních zařízení z 20 na 28 procent a pevnou část odvodu z 55 na 80 korun. Firma se domáhala snížení nejprve u specializovaného finančního úřadu, poté ve správní žalobě. Tvrdila, že tehdy aplikovaná právní úprava je protiústavní, má rdousící efekt, respektive likvidační účinky.

Firma nesouhlasila ani s nálezem Ústavního soudu, který ve vztahu k právní úpravě z roku 2015 konstatoval, že rozdílné stanovení odvodů pro různé typy povolených hazardních her není diskriminační, protože je legitimně založené na odlišné povaze her. Vyšší míra odvodů u technických zařízení odpovídá závažnosti negativních společenských dopadů, které z jejich provozování plynou.

"Východiskem hodnocení i pozdější právní úpravy, která přinesla zvýšení odvodů, je to, že v případě provozu těchto zařízení lze hovořit toliko o určité míře tolerování jinak společensky problematické činnosti, se kterou jsou spojeny sociálně patologické jevy a nezanedbatelné společenské náklady. Odvody v tomto případě plní i důležitou a zcela legitimní regulační funkci," uvedl soudce NSS Ivo Pospíšil.

Firma Synot Tip podle NSS neprokázala, že by v důsledku zvýšení sazeb odvodů z technických herních zařízení od 1. 1edna 2016 byla vystavena likvidačním účinkům. Pro případné zmírnění pak stejně slouží jiné instituty než snížení záloh, a to posečkání daně nebo rozložení na splátky. NSS také uvedl, že ani případné snížení záloh by nemělo vliv na povinnost po skončení celého období přiznat a zaplatit odvod v jeho zákonné výši.