Toyota je jediným vlastníkem závodu v Kolíně. Ponese název Toyota Motor Manufacturing Czech Republic

Společný podnik vznikl v roce 2002 a je jedním z největších exportérů. Od roku 2005 vyrábí malé kompaktní vozy Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1 a v jejich výrobě bude pokračovat i nadále. V současné době firma investuje více jak čtyři miliardy korun do rozšíření kapacity a modernizace závodu. V průběhu tohoto roku přibude i výroba modelu Toyota Yaris, který bude se svou hybridní technologií v tomto závodu novinkou.

„Náš závod se dnešním dnem stává plně součástí skupiny Toyota Motor Europe, která má v Evropě v současné době zastoupeno již osm závodů, vývojové centrum a několik logistických center. Zvýšená poptávka po našich vozech a příprava na výrobu nového modelu přinese i zahájení výroby na tři směny od 28.2.,“ uvedl Koreatsu Aoki, prezident TMMCZ.

Martin Peleška, který je ředitelem českého zastoupení značek Toyota a Lexus k tomu dodal: „Toyota je v Česku již dlouhou dobu významným subjektem nejen v prodejích vozů. Plným převzetím moderního výrobního závodu Toyoty nedaleko Kolína a dalšími investicemi do výroby Toyoty Yaris to nekončí. Pro více než 20 firem sdružených v rámci tzv. Toyota Associated pracuje v Česku více než 9 000 lidí. Patří sem jak vlastní leasingová společnost Toyota Financial Services, tak i Logistické a distribuční centrum na náhradní díly v Krupce a samozřejmě i široké zastoupení dealerů značek Toyota a Lexus a řada dalších společností.

„Naše vlastnictví závodu v Kolíně plně reflektuje naši dlouhodobou filozofii vyrábět auta tam, kde je prodáváme, a navazuje na dlouhodobou výrobu vozů Toyota v Evropě. Nová investice a zavedení platformy TNGA a hybridní technologie do kolínského závodu je v souladu s naším dlouhodobým rozvojem a strategií v Evropě,“ uvedl Dr. Johan van Zyl, prezident a CEO Toyota Motor Europe.