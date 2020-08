V červenci klesl počet krachujících firem a podnikatelů, ubylo i osobních bankrotů

"Počet osobních bankrotů byl druhý nejnižší od června minulého roku a oproti minulému měsíci se výrazněji snížil," uvedla analytička společnosti CRIF Věra Kameníčková.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v červenci vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (214), ve Středočeském kraji (163) a v Jihomoravském kraji (146). Nejméně osobních bankrotů bylo naopak vyhlášeno na Vysočině (49) a Karlovarském kraji (50).

Lidé mohou od loňského června nově buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 procent dlužné částky. V prvním případě jde o jakési zrychlené oddlužení, využitelné zejména v případě nižších dluhů. Ve druhém případě je oddlužení splněno, jestliže po dobu pěti let od schválení oddlužení dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí k uspokojení pohledávek svých věřitelů.

V červenci bylo v Česku vyhlášeno 54 bankrotů obchodních společností, o 20 méně než v červnu. Rovněž byl vyhlášeno 605 bankrotů podnikatelů, o 35 méně než v předchozím měsíci.

Počet návrhů na bankrot obchodních společností byl v červenci 53, tedy stejně jako v červnu. Počet návrhů na bankrot podnikatelů se meziměsíčně snížil o 47 na 570.

"V datech o bankrotech zatím nevidíme žádný dopad koronaviru. Podaný počet návrhů na bankrot obchodních společností byl v červenci stejný jako v červnu. Svou roli sehrává i ´Lex COVID´, který poskytuje ochranu dlužníkům tím, že mj. stanoví, že soudy nebudou přihlížet k insolvenčním návrhům podaných od platnosti zákona do konce srpna letošního roku. Věřitel může ovšem podat stejný návrh na konkurs po tomto datu. Růst počtu návrhů na bankrot lze tedy očekávat již v září," uvedla Kameníčková.

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v červenci vyhlášeno v Praze (24) a v Moravskoslezském kraji (osm). Žádný bankrot obchodní společnosti nebyl vyhlášen v Plzeňském kraji.

Nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo v červenci vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (80) a v Ústeckém kraji (77). Nejméně jich naopak bylo v Karlovarském kraji (14 bankrotů) a ve Zlínském kraji (16).