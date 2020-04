Velké nábytkářské řetězce už fungují, IKEA otevře později

Zákazníci tak mají povolen vstup do zhruba 60 procent prostoru, převážně ukázkové byty jsou zahrazeny páskou. Přesto dnes podle zjištění zpravodajky ČTK do libereckých prodejen s nábytkem přicházelo poměrně velké množství lidí. Kupovali doplňky do bytu, kancelářská křesla, dětské postele, vybírali sedací soupravy.

V dvoupatrové prodejně Möbelix se lidé nedostanou k oddělení s textilem, vybavením předsíní, posledních kusů, omezená je sekce s osvětlením, kuchyněmi, ložnicemi a částečně obývacími pokoji. V sousední prodejně KIKA je uzavřeno celé první patro, kde se prodávají kuchyně a vybavení do obývacích pokojů. Volně přístupná je sekce s doplňky, textilem, zákazníci mají dále přístup do oddělení kancelářského vybavení nebo předsíní. Stolky prodejních poradců nechala KIKA vybavit ochrannými plexiskly.

Sconto má otevřené obě patra prodejny, ale stejně jako ve výše zmíněných obchodech i zde je do některých sekcí omezen přístup.

Ve všech prodejnách je u vstupu k dispozici dezinfekce, případně jednorázové rukavice, zákazníci jsou na plakátech a stojanech informováni o bezpečném nákupu. Sconto zákazníky mimo jiné vyzývá k rychlým nákupům, aby v prodejně strávili minimum času.

Kromě těchto řetězců v pondělí otevřely i XXXLutz a ASKO Nábytek. IKEA, která v České republice provozuje čtyři obchodní domy, plánuje otevření od 11. května. Prodeje v e-shopu nyní eviduje o téměř 300 procent vyšší ve srovnáním se stejným obdobím v předchozích letech. Podle mluvčí IKEA Andrieny Rambouskové Češi kupují především matrace a úložné prostory do ložnic. Také kuchyní se prodává sedmkrát více než před krizí. "Od uzavření obchodních domů IKEA v polovině března se také výrazně zvedl zájem o kancelářské vybavení a zařízení pracovních prostor, a to přibližně o 260 procent. Do budoucna očekáváme zvýšený zájem například o venkovní nábytek," doplnila.

Vládní harmonogram od pondělí umožnil otevřít obchodům do 2500 metrů čtverečních, které nejsou součástí obchodních domů nad 5000 metrů čtverečních, nebo mají vchod zvenku. Požadavky ministerstva zdravotnictví pro otevření umožňují zmenšení prodejní plochy na požadovanou velikost pomocí pásky nebo jiného vhodného způsobu.