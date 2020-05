Zájem seniorů o nákup ve vyhrazeném čase trvá, tvrdí prodejci

V prodejnách Tesco lidé nad 65 let využívají vyhrazený čas především ve všední dny. O víkendu je jejich zájem výrazně menší. "Po postupném uvolňování se řada zákazníků mylně domnívá, že nákupní čas vyhrazený pro seniory už neplatí a až u vstupu se dozví, že v tento čas nakupovat nemohou. Stále toto nařízení dodržujeme a dohlížíme na to, aby nikdo, kdo nespadá do uvedené skupiny, která má vyhrazené nakupování, nebyl na prodejní ploše," řekl mluvčí společnosti Tesco Václav Koukolíček.

Srovnatelnou návštěvnost hypermarketů s předchozími týdny v čase pro seniory sleduje Globus. Podle mluvčí společnosti Lutfii Volfové je to zpravidla nejnižší vytíženost v rámci celého dne. "Zákazníci si pomalu zvykli, že je to standard u všech prodejců, a proto dochází k menšímu počtu nedorozumění u vchodů, díky čemuž není nutný tak velký počet pracovníku Security. I tak ale aktivní kontrola probíhá bez omezení po celou dobu," uvedla.

Senioři ve vymezené hodiny chodí nakupovat také do prodejen Kaufland. Od zavedení řetězec nezaznamenal podle mluvčí společnosti Renaty Maierl žádné změny. Mladší ročníky podle ní v tuto dobu přicházejí jen výjimečně. "Vnímáme, že se opatření v současné době ve společnosti již určitým způsobem ustálilo," řekla

Stálý zájem seniorů o nákupy mezi 08:00 a 10:00 a spíše ještě jeho nárůst sledují v obchodech Penny, uvedl jejich mluvčí Tomáš Kubík. Zákazníci se podle něj chovají disciplinovaně, nařízení respektují.

Vláda nákupní dobu pro seniory nechává dále v platnosti, přestože o jejím zrušení na pondělním jednání diskutovala. Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví z 23. března stanovilo, že do maloobchodních prodejen potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou nad 500 metrů čtverečních, mají od 08:00 do 10:00 povolen vstup jen lidé nad 65 let, včetně doprovodu, držitelé průkazů ZTP/P nad 50 let, rovněž s doprovodem a pracovníci pečovatelských služeb. Prodejny menší než 500 metrů čtverečních musejí zákazníky spadající do rizikové skupiny obsloužit přednostně.