Index PMI: Zpracovatelský průmysl v ČR i eurozóně si vede nejlépe od dubna 2018

Za růstem indexu je především nárůst objemů výroby napříč českým zpracovatelským sektorem, když výroba stoupla nejvíce od června 2018. K růstu indexu přispěl i růst celkového odbytu i nových exportních zakázek.

"Prosincová data byla pro český zpracovatelský průmysl dalším zábleskem naděje, když ukázala, že silnější poptávka podpořila výrobu i nové zakázky. Růst nových exportních zakázek rovněž zůstal silný, a to i přes další řadu karanténních opatření v Evropě. Hlavním problémem nicméně zůstává narušení dodavatelských řetězců, které v prosinci opět posílilo. Dodávky se protáhly do největší míry od dubna, kdy tradiční zásobovací sítě ohrozila pandemie," uvedla ekonomka společnosti IHS Markit Sian Jones.

Tuzemský průmysl se podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče stále zotavuje z prudkého poklesu výroby a objednávek, jež způsobily jarní uzavírky spojené s první vlnou pandemie koronaviru. "Stávající druhá vlna pandemie nevedla k uzavírkám ve výrobních podnicích anebo k omezením v zahraničních obchodu. A průmysl si tak navzdory pandemii nyní vede velmi dobře," uvedl. Dodal, že v samotném prosinci růst aktivity v Česku byl znatelně silnější než v Maďarsku a Polsku.

"Indikátor PMI z tuzemského průmyslu příznivě překvapil. Uvedený vývoj souvisí také s příznivým vývojem průmyslové aktivity u našich největších obchodních partnerů," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Podle něj je zřejmé, že průmysl si koncem roku udržel solidní růst a bude patřit mezi hlavní tahouny ekonomického růstu v posledním čtvrtletí minulého roku.

Aktivita ve zpracovatelském průmyslu eurozóny se v posledním měsíci loňského roku zvyšovala nejrychleji od května 2018.

Index aktivity zpracovatelského průmyslu eurozóny se v prosinci zvýšil na 55,2 bodu z listopadových 53,8 bodu. Drží se tak nad klíčovou padesátibodovou hranicí, která je předělem mezi růstem a poklesem aktivity. Rychlý odhad uváděl hodnotu indexu 55,5 bodu.

Eurozone growth accelerated in December, as the Manufacturing #PMI reached its highest level since May 2018. At 55.2 (Nov: 53.8), the latest result signalled a sharp improvement in conditions, led by marked growth in Germany and the Netherlands.