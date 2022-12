Cinema City je na prodej? Věřitelé Cineworldu zvažují se zbavit této divize

Předtím, než miliardář Elon Musk koupil internetovou firmu Twitter, objevovaly se na stejnojmenné sociální síti urážky Afroameričanů v průměru více než tisíckrát denně. Nyní se jejich počet téměř zčtyřnásobil. Podle amerických výzkumníků to ukazuje, že se od nástupu Muska do vedení společnosti prudce zvýšil rozsah problematického obsahu a dříve zakázaných účtů, uvedl list The New York Times (NYT). Musk ale dnes reagoval, že je tomu právě naopak.