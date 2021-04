EU zavádí prozatímní antidumpingová cla na některé hliníkové výrobky z Číny

Cla budou platit až do konce vyšetřování, což by mohlo být v říjnu. Pak mohou být stanovena cla na pět let, uvedla agentura Reuters.

Dosavadní vyšetřování ukázalo, že čínští výrobci zvýšili podíl na trhu EU do období vyšetřování na 11,2 procenta z 6,2 procenta v roce 2017. Ceny ale ve stejném období klesly o devět procent a výrobci v EU se v tomto období propadli do ztráty, zatímco původně byli ziskoví. Unijní orgány vyšetřovaly od poloviny roku 2019 do poloviny roku 2020.

Evropská komise (EK) zahájila vyšetřování po stížnosti od svazu European Aluminium. Členy svazu jsou mimo jiné firmy Norsk Hydro, Rio Tinto, Alcoa a Elvahalcor.

Minulý měsíc komise rozhodla o uvalení antidumpingových cel na čínské výrobce hliníkových výlisků v podobě tyčí, prutů či trubek v rozpětí od 21,2 procenta až 31,2 procenta. Vyšetřování dovozu produktů široce používaných v dopravě, stavebnictví a elektronice zahájila EK loni v únoru, a to rovněž po stížnosti European Aluminium.