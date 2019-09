Firma Lego se zmátořila. Masivně se přesouvá na internet, tržby rostou

Tržby za leden až červen stouply o čtyři procenta na 14,8 miliardy dánských korun. V místních měnách se zvýšily o dvě procenta. Legu tržby opět začaly růst loni poté, co firma v roce 2017 zažila nečekané přerušení předchozí po deset let trvající každoroční expanze o více než deset procent.

Firmě se nyní podařilo zvýšit podíl na velkých trzích. V Číně zaznamenala procentní růst v dvouciferných hodnotách, v USA a západní Evropě pak jednociferný.

