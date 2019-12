Krize na obzoru? Eurozóna zažívá krušné časy, nejhůř je na tom Německo

Souhrnný index nákupních manažerů (PMI), který slouží jako ukazatel hospodářského růstu eurozóny, zůstal v prosinci na 50,6 bodu. Analytici hodnotu indexu v anketě agentury Reuters odhadovali na 50,7 bodu. Hodnota nad 50 bodů znamená růst aktivity, hodnota pod ní pak pokles.

🇪🇺 Eurozone endured its worst quarter since 2013, according to flash PMI data, with December coming in at 50.6 (unchanged). Survey data for Q4 is broadly consistent with growth of approximately 0.1%q/q. More: https://t.co/Gi3b355TL5 pic.twitter.com/4ahCEwPjIM