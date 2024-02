PŮVODNÍ ZPRÁVA | Volíš euro, anebo korunu? Česko hledá odpověď už moc dlouho

Do stojatých vod o rozhodování přijetí eura v Česku se hned na počátku ledna roku 2024 snažil razantně vstoupit prezident Petr Pavel. Jenže zatím také bez nějakého viditelného úspěchu. Co na tom, že přijetí eura je jedním ze závazků tuzemské politické reprezentace Evropské unii, se kterým jsme souhlasili ještě dřív, než jsme do ní před 20 lety vstoupili? Jak vyplývá z veřejně dostupných informací, s Čechy to moc v otázce přijetí eura za národní měnu nehýbe. Z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál totiž vyplývá, že dvě třetiny dotázaných si myslí, že pro ně přijetí eura nebude prospěšné.

Pravdivý je argument, že každá země, která chce euro přijmout, musí splnit stanovená a jasně definovaná kritéria. A ty tuzemská ekonomika nyní neplní. Jak ale vyplývá z veřejně dostupných informací, dle zprávy vyhodnocující připravenost české ekonomiky, kterou každý rok dávají dohromady ministerstvo financí a Česká národní banka, by mohlo Česko v letošním roce splnit tři ze čtyř tzv. maastrichtských kritérií. „Přijetí eura není jen záležitostí ekonomů, ale je to i politické rozhodnutí,“ připomněla pro server EuroZpravy.cz Olivia Lacenová, hlavní analytička Wonderinterest Trading LTD.

Jak už bylo uvedeno dříve, podle průzkumů veřejného mínění by bylo pro přijetí eura pouze 18 procent českých občanů. Podle hlavní analytičky Wonderinterest Trading LTD je samozřejmé, že toto mínění se neopírá až tak o ekonomickou argumentaci. Problémem totiž podle ní může být nejen jakýsi pocit hrdosti (k CZK), ale i to, že v případě vstupu země do eurozóny to bude znamenat pro Česko další integraci s EU a na této frontě je v dnešní době společnost velmi polarizována. A to nejen u nás.

„Nicméně, někteří politici, jako prezident Petr Pavel a ministr práce Marian Jurečka, podporují euro a je otázkou, zda dokážou naklonit společnost ve prospěch této měny. Kampaň by měla oznámit věcné, ale hlavně pravdivé a odborné argumenty, proč by bylo pro českou společnost přijetí eura výhodné z dlouhodobého hlediska,“ uvedla pro server EuroZpravy.cz Olivia Lacenová. A jak dodala, otázky spojené právě s přijetím jednotné evropské měny jsou častokrát i příležitostí pro populisty, kteří mohou veřejnost záměrně zavádět, aby naklonili váhu pro odmítnutí eura ve svůj prospěch. A že to může vyjít, dokazuje třeba kampaň před referendem o brexitu ve Velké Británii. Jasné je tak to, vzhledem ke stále negativnímu postoji lidí v České republice, že stoupenci přijetí eura budou muset přijít s novými a dostatečně silnými argumenty v jeho prospěch.

Na otázku, zda existuje nějaký jeden nejzávažnější argument pro přijetí eura, řekla Olivia Lacenová následující: „Euro může posílit obchodní vztahy České republiky se zbytkem EU, což by mohlo být prospěšné pro ekonomiku. Poskytnutí možností firmám udržovat účty, platit mzdy a daně v eurech může být výhodné pro firmy v oblastech, kde převládá evropská obchodní činnost.“

Pravdou také je, jak dodává řada dalších ekonomů, že tak jako u všeho, existují i v tomto případě nejen pozitiva, ale i určitá negativa. Jen bychom možná neměli neustále spoléhat na nacionalisty a populisty, kteří nám vykládají o splácení cizích dluhů a dalších argumentech, ale měli bychom si sami říct, co chceme. A ne vše odkládat dalších třicet let.