Češi půjdou hlasovat. Okamura si prosadil referendum, rozhodne se například o euru

Hnutí SPD v pátek jednalo s ANO a Motoristy o programových bodech budoucí koalice, zejména v oblastech kultury a zahraniční politiky. Šéf SPD, Tomio Okamura, před vstupem na jednání s médii hovořil o kontroverzních tématech. Mimo jiné oznámil, že se jeho hnutí podařilo prosadit možnost referenda o mezinárodních závazcích.
Okamura pro Seznam Zprávy oznámil, že se jeho hnutí podařilo prosadit možnost referenda o mezinárodních závazcích. I když Alena Schillerová z ANO dříve uvedla, že se referendum nebude týkat závazků vyplývajících z členství v EU a NATO, Okamura upřesnil, že se budou moci občané vyjádřit například k přijetí či nepřijetí eura nebo k odmítnutí migračního paktu.
Předseda SPD připustil, že prosazení referenda o členství v EU a NATO by vyžadovalo ústavní většinu 120 hlasů, kterou potenciální koalice nemá. Hnutí má ve Sněmovně pouze 15 poslanců. SPD se proto konstruktivně přiklonila k vytvoření nové vlády, jelikož ve váze leželo ukončení Fialovy vlády versus referendum o EU a NATO, které by nemělo šanci v tomto volebním období projít.
Kromě referenda chce SPD v zahraniční politice prosadit okamžité posílení spolupráce ve V4 a trvá na zachování práva veta pro členské státy EU. Dále požaduje, aby Česká republika vystoupila ze Světové zdravotnické organizace (WHO). Okamura to zdůvodnil obavou voličů z plošného diktování povinného očkování, o kterém má podle něj rozhodovat pouze Česká republika.
Okamura také komentoval údajné výroky Filipa Turka, předpokládaného nominanta Motoristů na post ministra zahraničí, a označil je za závažné v případě, že by se ukázaly jako pravdivé. Zdůraznil však, že personální otázky Motoristů si musí řešit sami s Andrejem Babišem a že do nominací jiných stran nebude zasahovat, dokud nebudou definitivně potvrzeny.
V souvislosti s rozdělením resortů Okamura potvrdil, že SPD má jasno. Tři odborníci navržení jeho hnutím na ministerstva dopravy, zemědělství a obrany se již setkali s Andrejem Babišem a došlo k přímé komunikaci. Definitivní nominace se však očekávají až po ustavující schůzi Sněmovny.
SPD v rámci zahraniční politiky také požaduje aktivní mírovou politiku ve vztahu k válce na Ukrajině. Hnutí dále trvá na tom, že se Česká republika nesmí podřizovat nařízením EU.
