Sberbank: Ruské ekonomice by mohlo trvat i deset let, než se vrátí na úroveň loňského roku

— Autor: ČTK

Ruské ekonomice by mohlo trvat i deset let, než se vrátí na úroveň loňského roku, tedy do doby, než proti Rusko začaly západní státy zavádět sankce za jeho útok na Ukrajinu. Uvedl to dnes šéf největší ruské banky Sberbank German Gref, který byl v minulosti ruským ministrem hospodářství.