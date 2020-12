Turecko a Británie podepsaly dohodu o volném obchodu

Nově vyjednaná dohoda vstoupí v platnost od 1. ledna 2021 a zajistí, že bilaterální obchod mezi oběma zeměmi bude plynule pokračovat, uvedla turecká ministryně Ruhsar Pekcanová.

Securing our UK-Turkey 🇬🇧🇹🇷 trade deal with @pekcan 👇



We have now agreed trade deals covering 62 countries plus the EU, and £885bn of trade. 🌍



And we’re just getting started. #GlobalBritain pic.twitter.com/njBIDIXN3Z