Změna v Deutsche Bank: Do dozorčí rady míří bývalý vicekancléř Sigmar Gabriel

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Největší německá bankovní společnost Deutsche Bank jmenovala do své dozorčí rady bývalého německého vicekancléře a šéfa německých sociálních demokratů (SPD) Sigmara Gabriela. Oznámila to firma. Gabriel přitom tuto banku v minulosti kritizoval s tím, že její podnikatelské aktivity jsou do značné míry založeny na spekulacích.