Francouzi překvapili. Čerpací stanice budou prodávat pohonné hmoty se ztrátou

Moji milí, čím začít jiným, než úplně čerstvou zprávou! Další demonstrace uspořádaná Jindřichem Rajchlem proběhla. A tak to má být, žijeme ve svobodné zemi, kde si každý může protestovat proti čemu chce. Tentokrát se už pod vedením tohoto pána neprotestovalo proti bídě, ale vládě. Asi bída už v ČR není, nebo co. Každopádně to je asi tak jediný rozdíl mezi touto demonstrací a tou předchozí.