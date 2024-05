Google u soudu. V něm jde o miliardy dolarů a to, jak používáme internet

Podle americké vlády platil Google Applu do května 2021 více než 1 miliardu dolarů měsíčně a v roce 2022 až 20 miliard dolarů – jen za to, že je hlavním vyhledávačem ve společnosti Apple. Na zprávu upozornil server MoneyMAG.cz s odkazem na CNN.

Tato zdrcující čísla, která byla tento týden zveřejněna, pocházejí z úspěšné antimonopolní žaloby proti Google, která právě vstoupila do závěrečné fáze. Ukazují na obrovskou sázku tohoto případu, který by mohl změnit způsob, jakým miliony nejen Američanů vyhledávají informace online, a vést k dramatické bitvě o dominanci v oblasti umělé inteligence.

Ministerstvo spravedlnosti ve čtvrtek zahájilo svůj poslední útok na dominanci vyhledávače Google, uzavřelo případ, který začal během Trumpovy administrativy, a snažilo se přesvědčit federálního soudce, že Google nezákonně monopolizoval online vyhledávání prostřednictvím plateb, jako jsou ty, které vyplácí společnosti Apple.

Závěrečné argumenty v případu pokračují do pátku, přičemž rozhodnutí okresního soudce Amita Mehty se očekává koncem tohoto roku. Loni na podzim proběhl vyčerpávající 10týdenní proces, který byl z velké části veřejnosti uzavřen.

Výsledek by mohl mít rozsáhlé dopady na technologický průmysl, neboť by mohl sloužit jako precedent nejen pro miliardové platby, které Google dává Applu, bezdrátovým operátorům a dalším výrobcům zařízení, ale i pro mnoho technologických antimonopolních případů, které jsou aktuálně před soudy.

Vládní právníci tvrdí, že Google udržoval nelegální monopol díky smlouvám, které zajistily, že jeho vyhledávač se stal výchozím na milionech zařízení a prohlížečů po celém světě. Tyto smlouvy mu umožnily nasávat data o uživatelích a vytvářet konkurenční výhodu, která narušila spravedlivou soutěž. Microsoft u soudu tvrdil, že Google se snaží tuto výhodu vyhledávacích dat přetvořit ve výhodu pro umělou inteligenci.

Google tvrdil, že spotřebitelé volí jeho vyhledávač z vlastní vůle, protože je jednoduše nejlepší, a že jeho vyhledávání pomáhá podpoře operačního systému Android, konkurenta Applu. Google tvrdí, že nic nebránilo Applu ve výběru jiného výchozího vyhledávače.

Ministerstvo spravedlnosti ale zpochybnilo logiku plateb a smluv Googlu. Pokud je produkt Google skutečně lepší, ptali se, proč pak utrácet desítky miliard dolarů ročně za výchozího poskytovatele vyhledávání?

Microsoft to nedokázal

Soudce Mehta loni v listopadu na konci procesu oběma stranám sdělil, že je skutečně nerozhodný. Během závěrečných řečí kladl oběma stranám obtížné otázky.

Mehta se zaměřil na to, co by bylo potřeba k sesazení Googlu jako výchozího vyhledávače. "Nedokážu si představit svět, ve kterém by to mohl udělat nějaký jiný konkurent, zvláště nový konkurent. Microsoft to nedokázal," uvedl soudce Mehta.

Není jasné, kdy Mehta vydá rozhodnutí po závěrečných argumentech. Pokud však podpoří vládu USA a najde chybu na straně Googlu, spustí se samostatné řízení o sankcích.