Zařizujete dětský pokojíček a chcete, aby byl praktický a útulný zároveň? Poradíme vám, na co se zaměřit, abyste byli spokojení vy i vaše ratolest.

Snad žádná jiná místnost nezažije během několika let tolik proměn jako právě dětský pokoj. Pokud nebudete vybavení volit chytře, může se to také pořádně prodražit. Jak tedy pokojíček zařídit, abyste v něm nemuseli rok co rok měnit polovinu nábytku?

Jaký zvolit nábytek? Rostoucí a nadčasový

Zatímco některé kousky nábytku, jako jsou například přebalovací komody a pulty, s dítkem budou jen v prvních letech života, další vybavení už ho může provázet klidně i během školního věku. Řeč je o rostoucím nábytku, který se přizpůsobuje výšce vaší ratolesti. Dětské rostoucí židle skvěle doplní rostoucí psací stoly, které jen budete polohovat tak, aby odpovídaly současné výšce dítěte.

Dětské rostoucí židle | foto: Biano.cz

Zbytek nábytku doporučujeme vybírat v kvalitním provedení a neutrálních barvách. Nic nezkazíte dřevěným nábytkem, který v případě uměleckých nájezdů s fixami můžete později přebrousit a přelakovat. Nebojte, že by pokojíček byl nudný. Že jej obývá malý tvoreček s velkou fantazií vyjádříte pomocí barevných doplňků nebo výmalbou. Takové detaily se dají snadno měnit a není to nijak nákladné.

Kvalitní spaní je naprostý základ

Děti spánek potřebují ještě o chlup více než my dospělí. Proto si dejte záležet nejen na výběru postele, ale také matrace. Už u miminek záleží na tom, aby jim matrace byla dostatečnou oporou a nebránila zdravému vývoji. Také je důležité, aby dokázala odvádět vlhkost a nemnožili se v ní roztoči a bakterie. Ideální je například studená pěna, kokosové vlákno, pohanka nebo kombinace těchto materiálů.

Vybavujeme pokoj pro dítě: Čím začít? | foto: shutterstock.com

Miminka mají radši menší prostor, ve kterém se necítí ztracení. I dítko předškolního věku se bude lépe cítit na posteli přiměřené jeho výšce. Abyste nemuseli co dva roky kupovat nové spaní, zvolte rostoucí postýlky a postele, které se přizpůsobí potřebám dítěte.

Podlaha, která vydrží hraní i rozdrobenou svačinu

Většina dětských her se odehrává právě na zemi. Proto je důležité, aby podlahová krytina nestudila a také se dala snadno uklidit. Vhodné je například linoleum nebo vinylový podlaha, které nevadí ani rozlité tekutiny. Pokud chcete koberec, tak doporučujeme jen ten s nízkým vlasem, který se snadněji čistí. Praktický je i kusový koberec, který je na čištění ještě výrazně jednodušší a také se snadněji mění, když se dětem okouká.

Vybavujeme pokoj pro dítě: Čím začít? | foto: shutterstock.com

Místo na tvoření i domácí úkoly

Do každého dětského pokojíčku patří i stůl. U něj si děti nejprve vyzkouší různé tvoření a časem přibudou i domácí úkoly ze školy. Důležité u každého stolu je, aby měl dostatek přirozeného světla – ideálně tolik, aby si dítko nestínilo – i umělého osvětlení, které oceníte zejména v zimních měsících.

Vybavujeme pokoj pro dítě: Čím začít? | foto: shutterstock.com

Nezapomeňte na úložné prostory

Učit děti smyslu pro pořádek se vyplatí už od mala. Proto při výběru úložných prostor myslete na to, aby k nim dítě mělo snadný přístup. Na hračky jsou skvělé plastové boxy, které slouží jako domeček pro plyšáky nebo garáž pro autíčka, na oblečení zase komody a skříně.

Vybavujeme pokoj pro dítě: Čím začít? | foto: shutterstock.com

Tipy na bezpečný dětský pokojíček