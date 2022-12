Na Bahamách zatkli Bankmana-Frieda, zakladatele kryptoměnové burzy FTX. Nedávno zbankrotovala

Ten také avizoval, že budou oznámeny nové informace ohledně trestního stíhání Sama Bankmana-Frieda. Ten má být podle bahamské policie dnes předveden před soud na karibském ostrově.

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.