Podnikatelem roku 2022 se stal zakladatel Rockaway Capital Havrlant

Vítěze dnes představila poradenská firma EY, která soutěž v Česku pořádala potřiadvacáté. Havrlant bude reprezentovat Česko v celosvětovém finále soutěže, které se uskuteční v červnu v Monte Carlu.

O udělení ceny Havrlantovi rozhodla devítičlenná porota složená převážně z vítězů z posledních let. Havrlanta ocenili jako zakladatele investiční společnosti zaměřené na rozvoj digitální ekonomiky a největšího internetového obchodního domu s celoevropským záběrem. Do portfolia Rockaway Capital patří například Invia Group, Heureka.cz, Košík.cz, Euromedia Group nebo start-up Productboard. Má za sebou i několik prodejů, jako například Mall Group polské společnosti Allegro. Porotci také vyzdvihli Havrlantovy investice do digitálních start-upů prostřednictvím Rockaway Ventures Fund.

"Jakub Havrlant je příkladem podnikatele, v němž se snoubí odvážná vize se silným tahem na branku. Stačilo mu deset let na vybudování investiční skupiny celoevropského významu s řadou úspěšných značek. Jsem si jistá, že bude v celosvětovém finále soutěže EY Podnikatel roku v Monte Carlu vítězům z ostatních zemí velmi silným soupeřem," řekla vedoucí partnerka EY Česká republika Martina Kneiflová.

Organizátoři soutěže dnes vyhlásili i vítěze dalších kategorií. Technologickými podnikateli roku 2022 se stali Marek Vašíček a Otakar Šuffner ze společnosti FTMO, která je platformou pro obchodování na finančních trzích. Cenu pro začínající podnikatele získali Linda Šejdová a Tomáš Zahradník ze společnosti Snuggs, která vyrábí menstruační kalhotky.

Ocenění Společensky prospěšný podnikatel, kterou EY uděluje od roku 2006, získal za loňský rok Martin Loučka z Centra paliativní péče. Cenu České televize - Podnikatelský přínos kultuře a umění získal Radek Hegmon ze společnosti Egoé. Čtenáři MF Dnes a iDnes.cz vybírali nejlepší podnikatelský příběh, zvítězili u nich Karel Šimánek a Tomáš Hubínek ze společnosti BigHub.

V předchozím ročníku se stal podnikatelem roku zakladatel a výkonný ředitel společnosti Rohlik Group Tomáš Čupr. V minulosti titul obdrželi třeba majitel společnosti na výrobu 3D tiskáren Prusa Research Josef Průša, Eduard Kučera z Avastu nebo šéf dopravní společnosti Student Agency Radim Jančura.